Трехлетний ребенок утонул в аквапарке в Ростовской области. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Трехлетний ребенок утонул в открытом бассейне развлекательного комплекса аквапарке в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

Трагедия произошла во вторник, 23 июня, в местном аквапарке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли по неосторожности смерть человека.

"В настоящее время на территории аквапарка работает следственная группа, сотрудники ведомства опрашивают очевидцев и персонал, а также проводят необходимые экспертизы для установления всех деталей ЧП", - заявили в ведомстве.

Наказание может достигать шести лет лишения свободы. Региональная прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.

Ранее сайт KP.RU писал, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 7-летнего ребенка на Ладожском озере в Карелии.