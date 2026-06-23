Bild: обанкротилась одна из старейших пивоварен Германии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Hofbrauhaus Wolters GmbH, одна из старейших пивоварен Германии из города Брауншвейг подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает газета Bild.

По информации источника, основными причинами банкротства стали падение спроса на пиво и рост издержек производства. Издержки в том числе связаны с увеличением стоимости электроэнергии в стране. Пивоварня имеет почти 400-летнюю историю, а ее корни уходят в 1627 год.

Кроме того, в Германии за прошлый год потребление пива сократилось на 5,8%, в то время как объемы продаж этого напитка снизились до примерно 7,8 млрд литров на рекордные 6%.

Ранее сайт KP.RU писал, что стандарт, определяющий критерии «российского пива», может быть утвержден уже в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов.