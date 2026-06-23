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НовостиОбщество23 июня 2026 18:58

Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Ученица инженерного предпрофкласса московской школы сдала ЕГЭ по четырем предметам на 100 баллов
Вениамин ЗАХАРОВ
Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ученица инженерного предпрофкласса московской школы №1409 Екатерина Малкова получила максимальную оценку сразу по четырем предметам на ЕГЭ. Об этом сообщил столичный департамент образования.

Малкова получила 400 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, а также физике.

"Первые 400 баллов! Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы №1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике!" - говорится в сообщении департамента.

При этом отмечается, что ученица на данный момент ждет результат по пятому экзамену - информатике.

Ранее сайт KP.RU писал, что выпускник школы № 15 г. Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев показал уникальный результат на ЕГЭ-2026. Школьник впервые в истории региона набрал 100 баллов по трем ЕГЭ - русскому языку, профильной математике и физике.