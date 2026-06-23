Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ученица инженерного предпрофкласса московской школы №1409 Екатерина Малкова получила максимальную оценку сразу по четырем предметам на ЕГЭ. Об этом сообщил столичный департамент образования.

Малкова получила 400 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, а также физике.

"Первые 400 баллов! Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы №1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, химии и физике!" - говорится в сообщении департамента.

При этом отмечается, что ученица на данный момент ждет результат по пятому экзамену - информатике.

Ранее сайт KP.RU писал, что выпускник школы № 15 г. Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев показал уникальный результат на ЕГЭ-2026. Школьник впервые в истории региона набрал 100 баллов по трем ЕГЭ - русскому языку, профильной математике и физике.