В Турции обнаружены два беспилотника в провинциях Кастамону и Самсун Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В турецких провинциях Кастамону и Самсун обнаружили два беспилотника. Их принадлежность на данный момент выясняется. Об этом сообщает IHA.

Один из неопознанных дронов упал недалеко от жилого дома в Кастамону и загорелся после падения. О пострадавших на данный момент не сообщается.

"Беспилотный летательный аппарат упал в фундуковом саду рядом с домом в деревне Кушкаясы района Джиде. Аппарат загорелся после падения, его обломки разлетелись по окрестностям", - говорится в сообщении издания.

По предварительным данным, масса беспилотника могла превышать 200 килограммов. Еще один дрон был обнаружен в провинции Самсун. Правоохранительные органы направлены на места происшествий, начаты расследования.

Ранее сайт KP.RU писал, что обломки дрона были найдены на пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын. Они были направлены для дальнейшего изучения и установления принадлежности в Анкару.