"Менее недели": Трамп высказался о возобновлении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

В случае нового вооруженного конфликта с Ираном США смогут завершить военную операцию менее чем за неделю. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Иран ведет себя отлично. Я имею в виду, если Иран будет вести себя резонно и мудро. В противном случае мы должны будем закончить работу, а на это потребуется, возможно, менее недели", - сказал глава Белого дома.

Трамп выразил уверенность, что иранское руководство примет необходимые решения, поскольку США рассчитывают на достижение поставленных целей.

Ранее президент США заявил, что Иран безоговорочно согласился на ядерные инспекции высшего уровня на долгие годы вперед. Также, по его словам, Вашингтон согласился оставить Ормузский пролив открытым без военно-морской блокады.

Как писал KP.RU, США и Иран подписали меморандум, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, а также отказ от вмешательства во внутренние дела и взаимное уважение суверенитета.