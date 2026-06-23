Мендель: режим в Киеве не хочет завершать конфликт, но может это сделать Фото: REUTERS.

Киевский режим мог бы завершить боевые действия еще раньше, но не желает этого делать. Об этом заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«... Если бы руководство Украины хотело положить конец этому конфликту, он уже давно бы закончился», — написала Мендель в соцсети X.

Мендель назвала мобилизацию в Украине «отвратительным нарушением прав человека» и обвинила местные власти в наживе на военном конфликте.

Ранее Мендель отметила, что киевский главарь сознательно нагнетает обстановку вокруг конфликта, поднимая тему переговорных форматов с участием европейских сторон.

Как подчеркнул экс-премьер России Сергей Степашин, Зеленский вместо со своим окружением являются военными преступниками.

Напомним, что о целях Европы на Украине ранее говорили в МИД РФ. По словам министра Сергея Лаврова, Евросоюз хочет «подморозить» конфликт на Украине для введения войск.