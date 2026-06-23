Аномальная жара во Франции добралась до «Диснейленда»: закрыт ряд аттракционов

«Диснейленд» приостановил работу некоторых аттракционов из-за жары. ФОТО: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за экстремальной жары во многих регионах Франции парк «Диснейленд» в Париже временно остановил работу части аттракционов. Об этом сообщила Le Figaro в понедельник, 22 июня.

При этом названия закрытых аттракционов не уточняются, но ограничения коснулись в первую очередь тех, где посетители подолгу находятся на солнце или в очередях под открытым небом.

Также изменена программа дневных и ночных уличных представлений ради безопасности артистов и зрителей. В связи с опасностью возгораний власти департамента запретили пиротехнику.

Аномальная жара установилась во Франции с 17 июня. С 21 июня в нескольких департаментах действует красный, максимальный уровень погодной тревоги.

По данным Reuters, за двое суток аномальной жары умерли 18 человек, включая двоих детей. В некоторых районах страны 22 июня температура достигала 40°C и выше.