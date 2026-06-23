В России открыли горячую линию для родителей после приостановки отдыха в Крыму Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минпросвещения РФ организовало горячие линии для родителей на фоне временного прекращения детского отдыха в Крыму.

«В связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым Минпросвещения России информирует о работе горячих линий для родителей», — передает ведомство в «Максе».

По вопросам пребывания детей в «Артеке» действует горячая линия 8 (800) 600-20-85. Также помощь родителям оказывает крымское Министерство образования, науки и молодежи. Для справок по стационарным лагерям можно позвонить по номеру 8 (3652) 24-10-83.

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что с 22 июня по 1 сентября в регионе приостановили прием детей в лагеря.

При этом в Госдуме предложили альтернативу школьным лагерям в Крыму. Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с идеей повсеместного восстановления летних лагерей на базе школ.