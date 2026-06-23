Рябков сообщил о застое в диалоге РФ и США по раздражителям

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: REUTERS.

Диалог между Россией и США по раздражителям в двусторонних отношениях в настоящее время находится в состоянии определенного застоя. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, обсуждение проблемных вопросов, препятствующих нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, не демонстрирует заметного прогресса. Он уточнил, что следующий раунд переговоров по раздражителям ожидается до конца лета.

Ранее Рябков заявлял, что в контактах Москвы и Вашингтона есть проблемы с продвижением вперед. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что лучшим периодом в истории отношений России и США стало союзничество двух стран в годы Второй мировой войны.