Рябков подтвердил, что горячие линии между РФ и США продолжают работать Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Горячие линии между РФ и США продолжают действовать. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в разговоре с «Известиями».

«Cуществуют вполне гласные договоренности в сфере обеспечения элементов стратегической стабильности, касающиеся пусков баллистических ракет, масштабных стратегических учений... Есть «горячие линии» — сказал Рябков.

Как отметил Рябков, существует специальный формат для обсуждения вопросов, касающихся стратегических доктрин, — так называемая «ядерная пятерка».

Кроме этого, Рябков подчеркнул, что Москва и Вашингтон способны в любое время провести телефонный разговор на уровне глав внешнеполитических ведомств — Сергея Лаврова и Марко Рубио.

При этом замглавы МИД РФ Рябков добавил, что в диалоге РФ и США по раздражителям наметился застой.