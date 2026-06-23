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НовостиВ мире23 июня 2026 23:08

Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК в странах НАТО

НАТО намерена усилить производство вооружений по обе стороны Атлантики
Мария ПАНЮТИНА
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличения производства в оборонно-промышленном комплексе и пополнения запасов боеприпасов как в Европе, так и в США. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Политик отметил, что президент США Дональд Трамп работает над законодательными инициативами в сфере оборонных закупок. Эти меры поспособствовуют наращиванию производства вооружений.

Рютте подчеркнул, что альянсу требуется восстановление и расширение арсеналов по обе стороны Атлантики для укрепления "оборонных возможностей".

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что в ближайшие пять-семь лет доля военных расходов стран НАТО может вырасти до 65% от общемировых показателей. По его словам, уже сегодня оборонный бюджет альянса приближается к 53% от глобальных трат.