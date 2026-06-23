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НовостиВ мире23 июня 2026 23:24

Ким Чен Ын заявил о планомерном развитии ядерной программы ВМС КНДР

В КНДР продолжают курс на ядерное оснащение военно-морского флота
Мария ПАНЮТИНА
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что программа оснащения военно-морского флота страны ядерным вооружением реализуется строго в соответствии с намеченным планом. Его цитирует ЦТАК.

Глава Северной Кореи отметил, что военно-морские силы КНДР превращаются в полноценный род войск, обладающий стратегическими средствами.

"Программа его оснащения ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что лидер США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность поэтапного решения ядерной проблемы, связанной с КНДР, после Ирана.

В КНДР приняли закон о нанесении автоматического ядерного удара в случае атаки на Ким Чен Ына. Закон наделяет лидера полномочиями в отношении использования ядерного оружия и "монолитным командованием".