Германия отказалась от строительства самых больших фрегатов со времен Второй мировой: вот чем их заменят

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус Фото: REUTERS.

Германия отказалась от реализации планов по строительству серии крупнейших немецких военных кораблей со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает журнал Spiegel.

По данным издания, министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен прекратить проект по созданию фрегатов класса "Нижняя Саксония". На момент обсуждения расходы на программу уже превысили 2 млрд евро. По оценкам депутатов бундестага, они могут достигать 2,4 млрд евро.

Первоначально предполагалось построить четыре корабля стоимостью 5,27 млрд евро, однако в 2024 году заказ был расширен до шести фрегатов. Газета отмечает, что теперь вместо этого Писториус рассматривает закупку восьми фрегатов типа Meko.

Ранее Писториус заявил о выделении Украине дополнительных 400 миллионов долларов на ПВО и ракеты для Patriot. Глава Минобороны ФРГ добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы участвовать в финансировании закупок ракет PAC-3.