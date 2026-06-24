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НовостиПроисшествия24 июня 2026 0:00

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 4 км

Облако пепла от вулкана Шивелуч перемещается на 50 км к юго-западу
Анна ПЕТРОВА
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 4 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 4 км

Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На камчатском вулкане Шивелуч зафиксирован выброс пепла на высоту до 4 км. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

«Начался мощный выброс пепла высотой до 4 км. В настоящее время облако пепла перемещается на 50 км к юго-западу от вулкана», — говорится в сообщении.

Шивелуч — один из действующих вулканов Камчатки, его возраст оценивается в 60–70 тыс. лет. Вулканический массив включает три основных элемента: Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и современный конус Молодой Шивелуч. Ближайший населенный пункт находится в 50 км, это поселок Ключи. Петропавловск-Камчатский располагается на расстоянии 450 км от вулкана.

В мае вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту около 13 км над уровнем моря.

22 июня у побережья Крыма произошло землетрясение с последующими толчками.