Мирошник: Киев терроризмом хочет отвлечь западные СМИ от поражений на передовой. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Киев использует террористическую тактику для того, чтобы отвлечь западную прессу от своих поражений на передовой. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Налицо максимальный разворот Киева к террористической войне. Чтобы в западном инфополе не говорили о поражениях ВСУ в Константиновке, Лимане, на купянском и сумском направлениях, Киев атакует мосты, электростанции, жилые дома и больницы», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Как отметил посол, западные спонсоры продолжают обеспечивать Киеву защиту от преследования за военные преступления.

Накануне боец ВС РФ Журба проинформировал, что подразделения российской армии успешно наступают на Краматорск, несмотря на сопротивление ВСУ.

При этом российский глава Владимир Путин напомнил, что в настоящий момент в рамках спецоперации идет возвращение исторических земель.