Более 180 квартир повреждены после атаки ВСУ на жилой дом в Орле Фото: REUTERS.

В Орле в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом 14 июня повреждения получили более 180 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Северном районе продолжаются аварийно-восстановительные работы в многоквартирном доме, пострадавшем в результате попадания беспилотного летательного аппарата. <...> Всего повреждения получили свыше 180 квартир", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим жителям оказывается материальная помощь. Компенсации могут получить граждане, чьи квартиры, имущество первой необходимости или транспортные средства пострадали в результате происшествия.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Курскую область. По данным Александра Хинштейна, в результате удара ВСУ по хозяйственной постройке в селе 1-е Выгорное погибла женщина. Ей было 67 лет.