В МИД России рассказали, сколько мирных жителей пострадали от рук ВСУ за июнь

Более 250 мирных жителей в неделю страдают от ударов ВСУ в июне Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последний месяц число пострадавших среди мирных жителей в результате атак ВСУ стабильно превышает 250 человек в неделю. Об это заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что с февраля 2022 года по состоянию на 21 июня общее число пострадавших гражданских лиц достигло как минимум 30,5 тысячи человек. Из них 8 378 человек погибли.

"За последний месяц еженедельное число пострадавших мирных жителей составляло от 254 до 291 человек. Число погибших - от 30 до 50 мирных жителей", - сказал Мирошник в интервью ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал об атаке киевского режима на Керченский полуостров. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в результате удара украинского беспилотником четыре мирных жителя погибли, еще 28 человек получили ранения.