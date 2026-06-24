Стало известно, сколько миллиардов Киев получил от G7

G7 передала Украине 45,5 млрд долларов из доходов от активов РФ Фото: REUTERS.

В 2025 году G7 выдала Украине кредитов на 6,6 млрд долларов из доходов от замороженных активов РФ. Общая сумма достигла 45,5 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины.

Еще в 2024 году «Большая семерка» одобрила кредит для Украины в размере порядка 50 млрд долларов с использованием прибыли от замороженных средств РФ. К концу мая текущего года общая сумма перечисленных средств составила 45,5 млрд.

Первыми в 2024 году транш перевели США в размере 1 млрд долларов. Однако с тех пор поступлений по этой линии в украинский бюджет не было. Другие участники G7 перечислили Украине 37,9 млрд долларов в 2025 году и 6,6 млрд в 2026-м.

По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, один день боевых действий обходится Киеву в 450 млн долларов.

Тем временем, по состоянию на апрель 2026 года, госдолг Украины достиг 104,6% номинального ВВП.