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НовостиВ мире24 июня 2026 1:20

США потеряли первого в мире триллионера: Илон Маск имел этот статус 12 дней

Илон Маск лишился статуса триллионера за 12 дней
Анна ПЕТРОВА
Илон Маск лишился статуса триллионера за 12 дней

Илон Маск лишился статуса триллионера за 12 дней

Фото: REUTERS.

Состояние американского бизнесмена Илона Маска снизилось с триллионного уровня до 957 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg Billionaires Index.

Бизнесмен потерял $118 млрд в результате последних рыночных изменений.

Согласно данным торгов, начиная с 16 июня акции Tesla потеряли 4,14%, а SpaceX — 17,13%. При этом, как стало известно в понедельник, бумаги SpaceX падали три дня подряд после заявления о первом выпуске облигаций для финансирования ИИ-разработок.

Накануне KP.RU сообщил, что Маск потерял рекордные 350 млрд долларов на фоне падения акций SpaceX.

О том, что Илон Маск стал первым триллионером в мировой истории стало известно 12 июня. Капитал Маска вырос благодаря IPO SpaceX, которое привлекло $75 млрд, что стало абсолютным рекордом на бирже.