Американский пилот сбитого F-15 рассказал об иранской "медузе" в небе: "Тревожный сигнал"

Пилот сбитого в небе над Ираном F-15 рассказал о необычной группе дронов Фото: REUTERS.

Пилот американского истребителя F-15, который был сбит над территорией Ирана в апреле, после спасения сообщил о наблюдении необычной группы иранских дронов, напоминавших медузу. Об этом сообщает CNN.

Летчик рассказал, что заметил несколько взаимосвязанных дронов, действовавших как единый комплекс. Более крупные аппараты находились сверху, а меньшие располагались ниже, образуя конструкцию, похожую на щупальца, при этом все элементы двигались согласованно.

По данным телеканала, эти показания вызвали обсуждения в американском разведсообществе. Источники отмечают, что ранее у разведки США не было данных о существовании у Ирана подобных технологий сетевого взаимодействия беспилотников.

"Если пилот действительно видел то, о чём рассказывал <...> это тревожный сигнал о расширении возможностей иранских беспилотников", - говорится в материале.

При этом часть первоначальных оценок допускала, что именно такая группа дронов могла сыграть роль в уничтожении самолета. Однако официальное расследование причин крушения истребителя продолжается.

Напомним, F-15E Strike Eagle участвовал в бомбардировках Ирана 3 апреля. Истребитель был подбит, пилоту и штурману пришлось катапультироваться. Летчики приземлились на парашютах в горах на юго-западе исламской республики.

После приземления оба военных сумели связаться друг с другом по закрытому каналу и активировали аварийные маяки, чтобы передать свои координаты. Пилота эвакуировали уже через несколько часов после катапультирования.

Затем Пентагон запустил операцию по спасению штурмана сбитого истребителя. Полковник ВВС США при катапультировании и жестком приземлении получил травмы, поэтому далеко уйти не смог. Он укрылся в горной расселине.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил успешное спасение второго члена экипажа истребителя F-15E Strike Eagle. Он отметил, что операция прошла в крайне сложных условиях. По его словам, такие спасательные рейды проводятся крайне редко из-за рисков.

Глава Белого дома отмечал, что поиски второго пилота американского истребителя F-15 едва не сорвались из-за его религиозности. Трамп добавил, что после слов штурмана военные США заподозрили иранскую ловушку.