Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск во второй половине 2026 года

Сафонов: ноябрь станет самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре 2026 года брать отпуск не совсем выгодно, поскольку в этом месяце меньше всего рабочих дней. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Чем больше в месяце рабочих дней, тем дешевле стоит рабочий день, и тем меньше вы теряете при расчете отпускных. Таким образом, самым невыгодным месяцем во второй половине 2026 года будет ноябрь — там 20 рабочих дней», — пояснил эксперт.

По словам профессора, цена одного рабочего дня выше цены дня отпуска. Ее можно определить, разделив месячный оклад на число будних дней (стандартно — от 20 до 23), отметил он.

Сафонов уточнил, что отпускные рассчитываются иначе: годовой доход делят на среднемесячное число дней — 29,3.

Эксперт также отметил, что самым выгодным месяцем для отпуска во втором полугодии станет июль благодаря 23 рабочим дням.

При этом аналитик Илья Русяев подчеркнул, что отпуск осенью выгоднее из-за количества рабочих дней.