Минтранс и МВД проводят анализ эксплуатации праворульных машин

Российские ведомства анализируют ситуацию с эксплуатацией праворульных машин. Об этом сообщил источник в Минтрансе для РИА Новости.
«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей», — говорится в сообщении.
Собранные материалы, как уточнили в министерстве, лягут в основу дальнейших решений.
В мае правительство утвердило план действий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанный на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Кроме этого, несколько министерств и ведомств должны проанализировать опасности использования автомобилей с правым рулем на российских дорогах. Совместный доклад планируется к 2028 году — его готовят Минтранс, МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ».
Напомним, что на фоне слухов глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин исключил запрет машин с правым рулем в России.