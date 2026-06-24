Минтранс и МВД проводят анализ эксплуатации праворульных машин. JoshBryan / Shutterstock.com / Fotodom

Российские ведомства анализируют ситуацию с эксплуатацией праворульных машин. Об этом сообщил источник в Минтрансе для РИА Новости.

«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей», — говорится в сообщении.

Собранные материалы, как уточнили в министерстве, лягут в основу дальнейших решений.

В мае правительство утвердило план действий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанный на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Кроме этого, несколько министерств и ведомств должны проанализировать опасности использования автомобилей с правым рулем на российских дорогах. Совместный доклад планируется к 2028 году — его готовят Минтранс, МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ».

Напомним, что на фоне слухов глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин исключил запрет машин с правым рулем в России.