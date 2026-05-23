Четко и ясно: в Автосоюзе объяснили, почему правый руль в РФ никогда не запретят

Глава НАС Шапарин исключил запрет машин с правым рулем в России. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с Autonews.ru заявил, что запрет на эксплуатацию праворульных автомобилей в России является неосуществимым сценарием. По его словам, количество таких машин чрезвычайно велико и продолжает стремительно увеличиваться. Ранее сайт KP.RU уже привел мнение эксперта Моржаретто на этот счет.

Таким образом эксперт прокомментировал распоряжение правительства, предписывающее провести масштабное исследование рисков, связанных с участием праворульных машин в дорожном движении, а также выяснить необходимость специальной подготовки для их водителей. Соответствующие поручения должны быть выполнены до 2028 и 2027 года соответственно.

Шапарин пояснил, что пока речь идет исключительно об исследовании, поскольку число праворульных автомобилей растет и требуется понять, оказывают ли они дополнительное влияние на безопасность движения. Он добавил, что чем большим объемом данных будет располагать МВД, тем более взвешенную политику сможет проводить ведомство.

Глава НАС подчеркнул, что в настоящее время ни о каких запретах речь не идет и, по его убеждению, не пойдет никогда. Он аргументировал это тем, что количество таких транспортных средств достигло огромных значений и быстро увеличивается. Люди активно ввозят автомобили из Японии — рост поставок в текущем году составил десятки процентов по сравнению с прошлым, и в таких условиях, по мнению Шапарина, никто не станет вводить ограничения.

Вместо запрета правого руля в Национальном автомобильном союзе предложили адаптировать российскую дорожную инфраструктуру под такие машины. Шапарин уточнил, что сделать это можно, в частности, путем дублирования дорожных знаков с обеих сторон проезжей части.

Эксперт также напомнил, что за первые четыре месяца текущего года из Японии в Россию было ввезено 72,3 тысячи подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) — на 34% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.