В России выдвинули важное требование для поставки Британией урана для АЭС Украины

Захарова: уран для АЭС Украины должен поставляться под гарантиями МАГАТЭ. Фото: МИД РФ

Уран для АЭС, который Британия собирается передавать Украине в рамках сделки, заключенной между странами, необходимо поставить под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ», - сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что уран, поставки которого предусмотрены в рамках британско-украинского соглашения, может быть направлен на предприятие в третьей стране. Вероятнее всего, компании Westinghouse.

Напомним, Британия договорилась о поставках Украине обогащенного урана на 280 млн долларов. Срок реализации - два года.