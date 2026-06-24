Все округа Херсонской области частично или полностью остались без света Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

На всей территории Херсонской области зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере Max.

"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", - написал политик.

Сальдо уточнил, что ведутся аварийно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры. Сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим ударил по энергетическим объектам Севастополя. По данным губернатора города Михаила Развожаева, атака привела к временному отключению электроснабжения. На объектах энергоинфраструктуры введен особый режим работы.