В России обновили критерии по ипотечным каникулам: что изменится с 1 сентября

Госдума утвердила ипотечные каникулы до 1,5 лет для родителей с детьми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Российские семьи, воспитывающие двух и более детей, получают право на ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет. Об этом следует принятый Государственной Думой РФ закон.

Закон вступает в силу 1 сентября. Однако его нормы будут применяться также к ипотечным договорам, заключенным до указанной даты.

Сейчас ипотечные каникулы на шесть месяцев оформляются при появлении ребенка лишь в том случае, если доходы заемщика сократились минимум на 20%, а размер ежемесячного взноса превышает 40% его заработка.

Закон принят по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на стимулирование рождаемости. Теперь при рождении или усыновлении второго и последующих детей заемщики смогут оформить ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет без необходимости доказывать снижение дохода.

Депутат ГД Анатолий Аксаков считает, что увеличенный срок ипотечных каникул поможет снизить финансовую нагрузку на семьи, в которых один из родителей вынужден сидеть с ребенком и не имеет дохода. При этом он уточнил, что воспользоваться правом на отсрочку по ипотеке можно будет только один раз за весь срок действия договора.

Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, у семей появится возможность сосредоточиться на уходе за малышом, не опасаясь «просрочек» по ипотеке.

Немногим ранее российский глава подчеркнул важность комфортных условий для семей в РФ. Владимир Путин отметил, что власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.

При этом в Кремле неоднократно акцентировали, что многодетные семьи в стране должны стать естественной и привычной частью жизни.

Напомним, что с 1 июня изменятся принципы программы семейной ипотеки. Однако официально будущие изменения пока не озвучены.

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов считает, что грядущие нововведения в семейной ипотеке затронут учет числа детей, региона и площади квартиры.