В Оренбурге сбиты несколько дронов ВСУ над промышленным предприятием Фото: REUTERS.

В Оренбурге над одним из промышленных предприятий были сбиты несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Массированную атаку беспилотниками по нашему региону сегодня организовал преступный режим ВСУ. Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре", - написал он в мессенджере Max.

Солнцев добавил, что в результате атаки пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Напомним, в аэропорту Орска временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим пытался атаковать Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Александр Моор уточнил, что попытка ударов по НПЗ была успешно предотвращена.