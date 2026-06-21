ВСУ пытались атаковать Тюменский НПЗ, сотрудники эвакуированы: что известно

Моор заявил об отражении атаки беспилотников на Тюменский НПЗ. Фото: Александр Река/ТАСС

В Тюмени была успешно отражена атака дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы. Держу ситуацию на личном контроле», — написал глава региона в «Максе».

По данным Моора, на месте инцидента организована работа специалистов экстренных служб. По предварительной информации, повреждений здания нет.

Кроме этого, Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Тюмени — Рощино. Так, воздушная гавань не принимала и не выпускала суда.

Введенные ограничения продлились около 3-х часов. К 15:45 по мск ограничения в работе аэропорта Тюмени были сняты. Тогда же в регионе была отменена беспилотная опасность.

Ночью 21 июня ВСУ дронами атаковали Белгородскую область. В результате инцидента пострадал объект гражданской инфраструктуры —многоквартирный жилой дом.

В это же время Запорожская и Херсонская области были обесточены. В Запорожской области кратковременно обесточена была часть территории, тогда как в Херсонской — все 14 муниципальных образований, от Скадовского до Новокаховского округов.

На всей территории Украины в свою очередь уже второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога. Взрывы в разных регионах страны фиксировались еще с вечера 20 июня: около 15:53 по мск в Сумах, позднее — в Кропивницком, Запорожье, Харькове, Полтаве и Одессе. Серия взрывов в этих областях продолжалась примерно до 23:49 мск.

Тем временем ВСУ снабжаются по единственной трассе в Константиновке, контролируемой российской армией — боевики украинской армии вновь попали в тяжелую ситуацию из-за успехов ВС РФ.

19 июня силами подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Южная» была освобождена Юрковка в ДНР. По данным Минобороны РФ, освобождение населенного пункта открывает группировке возможности на славянском направлении.