Неизвестные в масках устроили перестрелку в Новосибирске Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В одном из районов Новосибирска произошел конфликт со стрельбой между двумя группами людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором запечатлена перестрелка якобы на улице Комсомольской. На кадрах слышны выстрелы, после чего участники конфликта разбегаются.

Затем несколько человек садятся в белый автомобиль. По информации очевидцев, участники происшествия были в масках.

В МВД уточнили, что информация о случившемся зарегистрирована в отделе полиции. Сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что 19-летний молодой человек пришел в торговый центр Краснодара с мачете и напал на посетителей. Из-за полученных в результате нападения травм скончалась 41-летняя женщина. Еще пять человек получили ранения.