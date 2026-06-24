В России хотят усилить защиту сделок с недвижимостью: что станет обязательным

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России хотят ввести обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами. Проект планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Мы предлагаем ввести обязательное нотариальное удостоверение при продаже недвижимости между гражданами", - сказал депутат в интервью "Известиям".

По словам Брынцалова, нововведение позволит усилить защиту прав собственников жилья, снизить риски мошенничества и уменьшить количество судебных споров, связанных с недвижимостью.

Механизм нотариального оформления предполагает использование публичного депозитного счета. Средства покупателя не будут перечислены продавцу до завершения государственной регистрации. При этом нотариус несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный по его вине.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники генерируют изображения "идеальных" квартир, домов и апартаментов. Затем они размещают их на сайтах объявлений и для убедительности подделывают документы о праве собственности. После предоплаты аферисты пропадают.