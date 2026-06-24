Гросси: МАГАТЭ, не теряя времени, приступит к инспектированию объектов в Иране. Фото: He Canling/GLOBAL LOOK PRESS

МАГАТЭ, «не теряя времени», начнет инспектировать атомные объекты в Иране. Инспекции будут проводиться силами сотрудников организации. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«В этом соглашении есть ограничение в 60 дней, поэтому надо действовать, не теряя времени даром», - сказал он.

Глава агентства добавил, что приоритет в плане проверок будет отдан уточнению мест с высокообогащенным ураном. Даты и порядок инспекций МАГАТЭ согласуют с иранской стороной уже в ближайшее время.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. По его словам, это может стать первым шагом к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы Ирана.

Ранее KP.RU писал, что разбавление высокообогащенного урана в Иране может занять от двух до пяти лет. Такой процесс должен проходить под жестким контролем МАГАТЭ.