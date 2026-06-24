МО: Силы ПВО РФ за ночь сбили 323 украинских беспилотника Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 323 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены над территориями 20 регионов России, включая Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне, 23 июня, в промежутке с 14:00 до 20:00 по московскому времени, российские средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа. Дроны были сбиты над 8 территориями России и акваторией Черного моря. Всего за стуки во вторник, по данным Минобороны, средства ПВО сбили 426 вражеских беспилотников над разными регионами РФ. Также было уничтожено 13 авиабомб и пять ракет Storm Shadow производства Великобритании.