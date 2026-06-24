В Госдуме рассказали, кому поднимут пенсии летом и осенью 2026 года

Россиянам старше 80 лет с июля увеличат пенсии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была назначена I группа инвалидности, с июля начнут получать увеличенную пенсию. Как сообщила депутат Светлана Бессараб, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для них будет удвоена — с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Ее слова приводит "Москва 24".

Массовое повышение ожидается с 1 августа — пройдет перерасчет страховых пенсий для работавших в 2025 году. Прибавка будет индивидуальной, но не превысит 470,28 рубля.

Также с 1 октября на 4% проиндексируют денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур, что, подчеркнула Бессараб, автоматически повлечет рост пенсий для бывших военных и силовиков. Все выплаты будут начислены автоматически, уточнила депутат.

Как писал KP.RU, ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что самозанятые россияне могут рассчитывать на страховую пенсию около 30 тысяч рублей, но только при условии длительных и регулярных добровольных отчислений. По его словам, для получения такой пенсии в 2026 году необходимо накопить 131 индивидуальный пенсионный коэффициент.