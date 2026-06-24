В России за пять месяцев выявили 127 завозных случаев лихорадки денге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в России зарегистрировали 127 завозных случаев лихорадки денге. Для сравнения, за 2025 год было выявлено 178 похожих случаев, уточнили в Роспотребнадзоре в "Максе". В ведомстве при этом подчеркнули, что риск распространения инфекции в стране отсутствует, возможны лишь единичные завозы.

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Среди лидеров по числу заболевших — Бразилия, Индонезия, Таиланд, Индия и другие.

В Роспотребнадзоре напомнили туристам о необходимости использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду, ставить москитные сетки. При появлении симптомов (температура, головная боль, сыпь, боли в суставах) следует немедленно обратиться к врачу.

Как писал KP.RU, ранее российские ученые обнаружили на территории 50 регионов России более 30 новых вирусов, переносчиками которых являются насекомые, мелкие млекопитающие и рукокрылые.