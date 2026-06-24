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НовостиВ мире24 июня 2026 5:34

«Потребителей обдирают»: Трамп опубликовал гневный пост из-за цен на нефть в США

Трамп возмутился недостаточно быстрым падением цен на бензин в США
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение тем, что цены на бензин в стране снижаются недостаточно быстро на фоне резкого падения стоимости нефти. В своей соцсети Truth Social он заявил, что нефтяные компании «обдирают» потребителей.

«Крупные нефтяные компании не снижают цены на бензин соразмерно резкому падению цен на нефть. Эти цены падают как камень! Я поручил Министерству юстиции немедленно начать расследование», — написал хозяин Белого дома.

По словам Трампа, цены на топливо должны падать гораздо быстрее, чем он наблюдает сейчас.

Впервые со 2 марта 2026 года цена августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель. По данным торгов, в 06:01 мск стоимость снижалась на 1,5%, до 75,94 доллара, а через пять минут составила 76,23 доллара.

Ранее Politico писало, что для ряда европейских политиков, прежде считавшихся союзниками Трампа, поддержка президента США превратилась в политическую обузу.