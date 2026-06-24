Milliyet: неизвестный дрон упал и загорелся рядом с жилым домом в Турции

Неопознанный БПЛА был найден в турецкой провинции Кастамону. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В провинции Кастамону Турции возле жилого дома разбился и загорелся неизвестный дрон. Об этом пишет газета Milliyet.

«Беспилотный летательный аппарат упал в фундуковом саду рядом с домом в деревне Кушкаясы района Джиде. После падения аппарат загорелся, а его обломки разлетелись по окрестностям», - следует из публикации.

Согласно имеющимся сведениям, местный житель Муса Зилан слышал громкие звуки на улице, после чего заметил в саду детали БПЛА. Техника упала примерно в десяти метрах от жилища. Предварительно, его масса составляет порядка 200 килограммов.

На место событий отправилась полиция. Сотрудники органов сейчас расследует, откуда мог прилететь этот дрон и кто его производитель.

К слову, это не единственный случай обнаружения беспилотника в Турции. Часть еще одного устройства, предположительно принадлежащий дрону-камикадзе ВСУ, нашли в провинции Самсун. Фрагмент от мотора обнаружили местные жители в поле.

Ранее стало известно, что в Эстонии вновь нашли еще один неопознанный БПЛА. Как отмечал ERR, аппарат был начинен пятью килограммами взрывчатого вещества.