Командование ВСУ отправило солдат через свои же минные поля Фото: REUTERS.

Семь боевых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены при попытке удержаться за окраины Иволжанского в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ направило семь боевых групп через участки местности, заминированные украинскими же военными. По данным источника, таким образом командование пыталось удержать окраины населенного пункта. Прорвавшиеся к окраинам села военные были уничтожены. На данном участке потери ВСУ составили свыше 250 человек.

Как писал KP.RU, ранее в Краснопольском районе Сумской области были зафиксированы случаи массового исчезновения военнослужащих вспомогательных подразделений ВВС Украины. Анализ списков погибших свидетельствует о том, что в состав штурмовых подразделений ВСУ теперь включают не только бойцов из взводов охраны и мобильных групп ПВО, но и авиационных техников, ранее обслуживавших самолеты украинских ВВС.