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НовостиПолитика24 июня 2026 6:22

ТАСС: Командование ВСУ отправило солдат через свои же минные поля

Семь боевых групп ВСУ уничтожены под Иволжанским при попытке удержать окраины населенного пункта
Мария СПИРИДОНОВА
Командование ВСУ отправило солдат через свои же минные поля

Командование ВСУ отправило солдат через свои же минные поля

Фото: REUTERS.

Семь боевых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены при попытке удержаться за окраины Иволжанского в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ направило семь боевых групп через участки местности, заминированные украинскими же военными. По данным источника, таким образом командование пыталось удержать окраины населенного пункта. Прорвавшиеся к окраинам села военные были уничтожены. На данном участке потери ВСУ составили свыше 250 человек.

Как писал KP.RU, ранее в Краснопольском районе Сумской области были зафиксированы случаи массового исчезновения военнослужащих вспомогательных подразделений ВВС Украины. Анализ списков погибших свидетельствует о том, что в состав штурмовых подразделений ВСУ теперь включают не только бойцов из взводов охраны и мобильных групп ПВО, но и авиационных техников, ранее обслуживавших самолеты украинских ВВС.