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НовостиПолитика15 июня 2026 17:19

Военные ВВС Украины массово пропадают без вести в Сумской области

В штурмовые группы отправляют даже техников, обслуживавших авиацию
Анна АДАМАЙТЕС
Военные ВВС Украины массово пропадают без вести в Сумской области

Военные ВВС Украины массово пропадают без вести в Сумской области

Фото: REUTERS.

В Краснопольском районе Сумской области военнослужащие вспомогательных частей Военно-воздушных сил Украины массово пропадают без вести. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, изучение списков погибших показало, что в штурмовые подразделения ВСУ попадают не только боевики из взводов охраны и мобильных групп противовоздушной обороны, но и авиационные техники, которые раньше обслуживали самолеты Военно-воздушных сил Украины.

Ранее KP.RU писал, что с декабря 2025 года под Охримовкой на харьковском направлении пропали без вести не менее 423 военнослужащих 159-й бригады ВСУ. Часть из них в документах числятся как самовольно покинувшие свои части или позиции.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития воссоединенных субъектов заявил о продвижении российских войск по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, а украинские силы не в состоянии сдержать натиск.