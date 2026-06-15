Военные ВВС Украины массово пропадают без вести в Сумской области Фото: REUTERS.

В Краснопольском районе Сумской области военнослужащие вспомогательных частей Военно-воздушных сил Украины массово пропадают без вести. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, изучение списков погибших показало, что в штурмовые подразделения ВСУ попадают не только боевики из взводов охраны и мобильных групп противовоздушной обороны, но и авиационные техники, которые раньше обслуживали самолеты Военно-воздушных сил Украины.

Ранее KP.RU писал, что с декабря 2025 года под Охримовкой на харьковском направлении пропали без вести не менее 423 военнослужащих 159-й бригады ВСУ. Часть из них в документах числятся как самовольно покинувшие свои части или позиции.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития воссоединенных субъектов заявил о продвижении российских войск по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, а украинские силы не в состоянии сдержать натиск.