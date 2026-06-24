При атаке дронов ВСУ на Нижегородскую область погибли два человека

При атаке украинских дронов на Нижегородскую область есть также пострадавшие. Фото: Zakariya Yahya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два человека погибли в результате атаки украинских дронов на Нижегородскую область, есть еще двое пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин,

"С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника. <...> Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице. Приношу соболезнования родным и близким погибших", - написал он в публикации.

Еще двое были госпитализированы. Им сейчас оказывается вся необходимая медпомощь.

На месте падения фрагментов вражеских устройств работают экстренные службы. Власти региона выясняют обстоятельства произошедшего.