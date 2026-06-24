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НовостиПолитика24 июня 2026 7:00

Песков: уже скоро пройдет встреча Путина и Лукашенко

Песков анонсировал скорые контакты Путина и Лукашенко
Арина СЕРОВА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко пройдет уже в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Скорое проведение встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко подтвердил Дмитрий Песков, беседуя с журналистами в среду, 24 июня. Он не привел точную дату предстоящих переговоров. Однако дал понять, что контакты на высшем уровне между Москвой и Минском уже вовсю готовятся.

По его словам, диалог между сторонами остается активным.

Ранее встречу с Путиным подтверждал и сам президент Белоруссии.