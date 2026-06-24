Песков: уже скоро пройдет встреча Путина и Лукашенко

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Встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко пройдет уже в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Скорое проведение встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко подтвердил Дмитрий Песков, беседуя с журналистами в среду, 24 июня. Он не привел точную дату предстоящих переговоров. Однако дал понять, что контакты на высшем уровне между Москвой и Минском уже вовсю готовятся.
По его словам, диалог между сторонами остается активным.
Ранее встречу с Путиным подтверждал и сам президент Белоруссии.