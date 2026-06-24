Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация для Киева на фронте скоро станет необратимой. Об этом в среду, 24 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ситуация на поле боя для Киева ухудшается изо дня в день, и в определенный момент наступят уже необратимые процессы. Отдельно Песков подчеркнул, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.

Как писал KP.RU , ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по российским объектам не способны повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Глава государства также отметил, что российские военные продолжают освобождать населенные пункты один за другим, и действия противника не меняют общего положения дел на поле боя.