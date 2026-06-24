Песков заявил, что перенос выборов в Госдуму не обсуждается в правительстве

Песков прокомментировал предстоящее голосование в Госдуме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Перенос выборов в Государственную думу не обсуждается в правительстве России. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля опроверг предположения о возможном пересмотре сроков проведения парламентской кампании, подчеркнув, что на данный момент такой темы в актуальной повестке нет. Из этого следует, что подготовка к голосованию идет полным ходом.

«Нет (дату выборов не планируют переносить – прим ред). Идет подготовка к выборам. Они объявлены указом президента», - подчеркнул Песков.

Ранее глава России Владимир Путин заявлял, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием в государстве. Политик на днях провел заседание с сотрудниками Совета безопасности РФ, на котором обсудил обеспечение безопасности на голосовании.