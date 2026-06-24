В Кремле высказались об обязанностях экс-президента Южной Осетии на должности советника президента РФ

Песков: обязанности Гаглоева на посту советника президента еще не определены Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Обязанности руководителей президентской администрации будут изменены с приходом на пост советника Владимира Путина бывшего главы Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сейчас сфера ответственности Гаглоева на новой должности пока не определена.

«Будут внесены корректировки и необходимые добавления, распределение обязанностей руководства и администрации, и мы выпустим соответствующий документ», – сообщил Песков.

Накануне глава Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил, что принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником.

Встреча Путина и Гаглоева прошла продуктивно. Политики обсудили широкий спектр вопросов, в том числе взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, Гаглоев рассказал о развитии региона и об успехах в определенных областях. До этого Гаглоев заявлял, что Россия и Южная Осетия подпишут договор об интеграции.