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НовостиПолитика24 июня 2026 8:10

В Кремле высказались об обязанностях экс-президента Южной Осетии на должности советника президента РФ

Песков: обязанности Гаглоева на посту советника президента еще не определены
Анастасия СУТОРМИНА
Песков: обязанности Гаглоева на посту советника президента еще не определены

Песков: обязанности Гаглоева на посту советника президента еще не определены

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Обязанности руководителей президентской администрации будут изменены с приходом на пост советника Владимира Путина бывшего главы Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сейчас сфера ответственности Гаглоева на новой должности пока не определена.

«Будут внесены корректировки и необходимые добавления, распределение обязанностей руководства и администрации, и мы выпустим соответствующий документ», – сообщил Песков.

Накануне глава Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил, что принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником.

Встреча Путина и Гаглоева прошла продуктивно. Политики обсудили широкий спектр вопросов, в том числе взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, Гаглоев рассказал о развитии региона и об успехах в определенных областях. До этого Гаглоев заявлял, что Россия и Южная Осетия подпишут договор об интеграции.