Радиостанция Судного дня передала в эфир слова амиловкус и растирание, фото: БУШУХИН Валерий/Фотохроника ТАСС

Радиостанция УВБ-76, также известная как станция Судного дня и «жужжалка», снова вышла в эфир. На этот раз, 24 июня 2026 года, она передала два новых слова – «амиловкус» и «растирание».

«НЖТИ 93348 АМИЛОВКУС 4443 8162, НЖТИ 26340 РАСТИРАНИЕ 7231 2405», - передает телеграм-канал «УВБ-логи», отслеживающий активность самой загадочной радиостанции на просторах постсоветского пространства.

Спустя несколько минут после первых двух слов в эфире прозвучали еще два таинственных послания - «генолис» и «гидропрах». Учитывая, что УВБ-76 связывают с ядерной триадой России - последнее слово звучит особенно зловеще. Напомним, что радиостанция Судного дня редко выходит в эфир, и считается, что это секретный военный объект стратегических войск ВС РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что предыдущим словом, которое передала УВБ-76, стало «глазище».

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