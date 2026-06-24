Пленный Мелешко: Новобранцам ВСУ стреляют под ноги, чтобы они быстрее бежали Фото: REUTERS.

Новобранцам Вооруженных сил Украины стреляют прям под ноги, чтобы они быстрее бежали до намеченных точек. Об этом рассказал украинский пленный Дмитрий Мелешко в ходе допроса Минобороны РФ.

По словам Мелешко, в армию его забрали принудительно в один из рабочих дней. Он ехал на заводском автобусе, когда транспорт остановили сотрудники ТЦК. После быстрой проверки документов, как утверждает пленный, его насильно увезли в военкомат. Он отметил, что особенно хорошо запомнил свой первый выход на позиции.

«Инструкторы нас гонят, стреляют нам под ноги из пистолета, чтобы мы быстрее бежали, чтобы быстрее дошли до точки. Когда мы подходили к последней точке, начала бить арта, начали лететь дроны, плюс еще попали на засаду. Все мы вчетвером приняли решение сдаться, разбежались кто куда», - рассказал Мелешко.

Он добавил, что долго блуждал по передовой, а затем вышел к российским подразделениям и сдался в плен.

Ранее украинский пленный Юрий Контробай сообщил, что Красный Лиман окончательно потерян для армии Незалежной. Однако, как отметил он, командование ВСУ не желает верить в это и продолжает усугублять ситуацию.