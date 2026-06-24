Соседи Украины на западе выразили солидарность с Венгрией в вопросе ее будущего вступления в Евросоюз. Как сообщает газета Telegraph, Варшава и Братислава присоединились к обеспокоенности Будапешта, указав на недостаточный уровень поддержки этого процесса среди граждан европейских стран.
В публикации уточняется, что Киев при активной поддержке ряда государств, включая Германию, настаивает на скорейшем открытии оставшихся пяти переговорных разделов. Однако, как выяснилось, венгерское правительство в своем скептицизме оказалось не одиноким, получив поддержку от Польши и Словакии, которые также выразили сомнения по поводу низкого интереса общества к приему новых членов.
Авторы статьи ссылаются на результаты предыдущих социологических опросов. Эти исследования зафиксировали, что большинство избирателей не только в Венгрии, но и в Болгарии, Австрии, Германии и даже в Эстонии оценивают восточное расширение Евросоюза скорее негативно.
Стоит напомнить, что Будапешт вновь занял позицию, которая расходится с мнением большинства стран сообщества. На этот раз венгерская сторона приняла решение приостановить переговорный процесс с Украиной и Молдавией, категорически отказавшись одобрить открытие новых кластеров уже в ближайший июль.