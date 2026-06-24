В Армении задержан координатор оппозиционного движения «Айакве» Чалабян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Армении задержан координатор оппозиционного движения «Айакве» Аветик Чалабян. Об этом сообщила сама организация в соцсетях. По ее данным, политика задержали утром в рамках «сфабрикованного» уголовного дела. Подробности не уточняются.

Задержание произошло на фоне итогов парламентских выборов, состоявшихся в Армении в начале июня. Согласно подсчетам голосов, партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 64 мандата из 105, оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 соответственно. Шесть партий и блоков уже признали выборы нелегитимными, заявив, что голосование проходило в условиях, ставящих под сомнение его конкурентность.

Как писал KP.RU, ранее лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в республике. Политик выступил с инициативой создать координационный совет оппозиции для формирования поствыборной коалиции.