В Кремле назвали главную задачу ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Москва считает, что именно наличие ядерного арсенала является главным сдерживающим фактором, предотвращающим от сползания планеты в масштабный военный конфликт. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе форума «Примаковские чтения».

«Собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире», — уточнил Песков.

Ранее свою позицию по этому вопросу озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат предупредил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на действия агрессора.

Рябков пояснил, что отечественная ядерная доктрина содержит четкий сигнал для потенциальных противников. Он акцентировал внимание на том, что посягательство на территориальную целостность страны, даже со стороны неядерных государств, может привести к самым тяжелым последствиям.