«Вряд ли сможем прогнозировать»: Песков пошутил про частую смену премьеров в Британии

Песков: невозможно предсказать, сколько премьеров в Британии сменится за 25 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Невозможно предсказать, сколько премьеров в Британии сменится за ближайшие 25 лет. Об этом заявил в шутку представитель Кремля Дмитрий Песков на полях XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Песков принял участие в сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что указанный в названии мероприятия промежуток времени наступит лишь через 25 лет.

«Это целое поколение. Поэтому подводить итоги этой дискуссии, наверное, будем не мы, <...> пройдет очень много времени. Мы даже, наверное, сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров Великобритании сменится за это время», - иронично отметил он.

Напомним, что 22 июня британский премьер-министр Кир Стармер объявил о своем уходе с поста. Заявление он сделал, выступив перед публикой. Причем, как отмечали местные СМИ, политик еле сдерживал слезы во время своей «прощальной» речи.