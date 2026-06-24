ОДКБ: недружественные шаги Запада вокруг Армении ведут к обострению в регионе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Организации Договора о коллективной безопасности предупредили, что недружественные действия западных стран в отношении Армении способны спровоцировать обострение обстановки на Южном Кавказе.

«Планы США по обеспечению якобы безопасности Зангезурского коридора, намерения стран ЕС по включению Армении в их военные структуры, а также другие недружественные шаги в этом регионе в перспективе приведут к дальнейшему обострению обстановки. Мы держим ситуацию на контроле», — указал действующий председатель Постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев на ПМЮФ.

При этом в Москве расценивают политику самого Еревана как шаги, направленные против совместных с Россией интеграционных проектов. Такую информацию сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Представитель Кремля в своей речи обратил внимание на настойчивые попытки сторонников так называемого порядка ослабить интеграционные объединения с участием России. Он подчеркнул, что эти действия носят целенаправленный характер. Помощник президента заявил, что подобные попытки фиксируются всё чаще.